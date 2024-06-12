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США и Украина в четверг подпишут соглашение о безопасности

США и Украина в четверг подпишут соглашение о безопасности

Завтра, 13 июня, Соединенные Штаты Америки (США) и Украина могут подписать двустороннее соглашение о гарантиях безопасности в кулуарах саммита «Большой семерки» (G7). Об этом сообщает CNN.

Обещание со стороны Штатов будет «исполнительным соглашением». Это якобы делает его менее формальным, чем договоров, а также «необязательным» для будущих президентов США.

В частности соглашение не содержит конкретных финансовых обязательств со стороны Вашингтона по поддержке Украины. Впрочем, в приложении к соглашению будет изложено, как администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена будет работать с Конгрессом по выполнению обязательств в сфере безопасности, в частности, по долгосрочному финансированию, которое будет необходимо для поддержки обороны Украины.

Ожидается, что соглашение, которое подпишут Вашингтон и Киев будет подобно 14 другим соглашениям, которые Украина уже заключила.

В целом документ обяжет США в течение 10 лет:

продолжать обучение украинских военных;
расширять сотрудничество в производстве вооружений и военной техники;
продолжать оказывать военную помощь;
больше обмениваться разведывательными данными.
В том же числе, в случае повторной атаки России, Штаты обещают провести консультации с Украиной, чтобы определить дальнейшие шаги. Аналогичные положения имеют соглашения с Британией, Францией и Германией.

«Но двустороннее соглашение с США, как и с другими союзниками Украины, не будет содержать положения о взаимной обороне, которое бы обязывало их к военной защите Украины в случае нового нападения», – добавляет CNN.

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