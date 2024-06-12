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ВЭФ отмечает успехи Азербайджана в создании благоприятной среды для инноваций

ВЭФ отмечает успехи Азербайджана в создании благоприятной среды для инноваций

Азербайджан добился заметных успехов в создании благоприятной среды для стартапов и инноваций.

Об этом говорится в отчете Всемирного экономического форума (ВЭФ) “IDEA: Investing in the Digital Economy of Azerbaijan”.

Отмечается, что прогресс отражается в создании многочисленных институтов и программ, направленных на поддержку развития бизнеса и продвижения инноваций, таких как организуемые правительством крупномасштабные мероприятия, развитие технопарков и бизнес-инкубаторов.

В отчете говорится, что в соответствии с указом президента Азербайджана, для обеспечения координации и развития в этой области Министерство экономики разрабатывает проект закона “Об инновационной деятельности”.

В последние годы цифровая экономика в Азербайджане воспринимается как неотъемлемый компонент целей социально-экономического развития. В соответствии со своим национальным видением диверсификации экономики и снижения зависимости от добывающих отраслей, Азербайджан считает решающей роль прямых иностранных инвестиций в содействии цифровому росту и повышении глобальной конкурентоспособности, указано в документе. Правительство Азербайджана уделяет значительное внимание привлечению иностранных инвестиций, осуществлению реформ и стимулированию частного сектора через комплексную Стратегию социально-экономического развития на 2022-2026 годы.

В отчете подчеркивается, что несмотря на то, что основная часть прямых иностранных инвестиций в Азербайджан приходится на нефтегазовый сектор, более пристальный взгляд на деятельность работающих в стране иностранных инвесторов показывает, что большинство новых инвестиционных проектов (в период с января 2016 года по апрель 2023 года) были сосредоточены в таких секторах, как финансовые/бизнес услуги, программное обеспечение и ИТ-услуги, производство промышленного оборудования.

Правительство Азербайджана проводит масштабные реформы с упором на цифровую экономику. Среди реализуемых мер авторы отчета отмечают разработку Стратегии развития цифровой экономики и Стратегию социально-экономического развития на 2022–2026 годы. С декабря 2022 года для разработки данной стратегии, в целях формирования устойчивой и конкурентоспособной цифровой экономики, в стране создана специальная рабочая группа под эгидой Центра анализа и координации четвертой промышленной революции (4SIM), пишут эксперты ВЭФ.

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