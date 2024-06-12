Вакханалия и беспредел полиции в Ереване, задержаны 86 человек (обновлено, фото, видео 18+) |
Пашинян сбежал из парламента и скрылся в неизвестном направлении (обновлено, видео) |
Фидан обсудил с Путиным и Лавровым положение дел на Южном Кавказе |
О’Брайен: США вдохновляют Баку и Ереван к заключению мира |
Пашинян не говорил о выходе Армении из «путинского ОДКБ» (обновлено) |
Курбан Бердыев возглавит «Туран» |
Пашинян: Минская группа больше не существует |
Российские военные окончательно покинули Азербайджан: опубликовано видео из аэропорта Ходжалы (видео) |
Макрон сдался под натиском канаков |
Главное Мир

Вакханалия и беспредел полиции в Ереване, задержаны 86 человек (обновлено, фото, видео 18+)

Вакханалия и беспредел полиции в Ереване, задержаны 86 человек (обновлено, фото, видео 18+)

21:27 Полицейские в Армении применяют силу против протестующих.

***

21:21 Необычная форма протеста в Ереване.

***

21:09 В здании Национального Собрания Армении засели снайперы.

***

21:08 86 граждан задержаны сегодня в ходе акции протеста в Ереване, говорится в сообщении пресс-службы МВД Армении.

***

21:07 В соцсетях появились фотографии пострадавших во время акции протеста у здания НС Армении полицейских.

***

21:02 Семь человек получили травмы на проспекте Баграмяна в Ереване. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава. В ведомстве отметили, что это предварительные данные и число пострадавших может измениться.

Депутат Тедевос Аветисян сообщил, что среди пострадавших депутат Аспрам Крпеян, но ее травмы легкие.

***

21:01 По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, полиция Армении в эти минуты выполняет функции, возложенные на нее законом.

***

20:57 Протестующий реваншист попытался бросить стул в полицейского, но попал в другого демонстранта.

***

20:46 Премьер-министру Армении Николу Пашиняну показали кадры со стен парламента. Он сообщил, что уже связался с главами МВД и СНБ относительно ситуации в Ереване.

***

20:37 Мужчине оторвало часть руки после взрыва гранаты.

***

20:33 Еще кадры из Еревана.

***

20:15 Участники акции протеста оказывают помощь пострадавшим у здания Нацсобрания в Ереване.

***

19:52 Спецназ в Ереване начал применять светошумовые гранаты против протестующих, сообщает Sputnik. «Корреспонденты с места событий сообщают о применении более десяти светошумовых гранат, есть пострадавшие», — пишет агентство.

***

19:14 На проспекте Баграмяна, а также улицах Прошяна и Демирчяна 12 июня были подвергнуты приводу в общей сложности 60 граждан. Об этом заявил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.

***

18:10 У здания парламента Армении произошла стычка между представителями движения «Тавуш во имя Родины» и полицией. Об этом сообщает «Спутник».

Все началось с того, что участники акции и полицейские начали толкать друг друга. Затем силовики стали продвигаться вперед, вытесняя протестующих с улицы Демирчяна. Некоторые полицейские размахивали резиновыми дубинками.

Участники акции сообщают об ухудшении состояния нескольких человек.

Отметим, что полицейские дежурят за пределами ограждения, а во дворе и в самом здании находятся вооруженные спецназовцы СНБ и сотрудники Службы госохраны.

Теги:
Из этой рубрики
Вакханалия и беспредел полиции в Ереване, задержаны 86 человек (обновлено, фото, видео 18+)
Мир

Вакханалия и беспредел полиции в Ереване, задержаны 86 человек (обновлено, фото, видео 18+)

2024/06/12, 21:27
Украину не возьмут в НАТО без победы над Россией
Мир

Украину не возьмут в НАТО без победы над Россией

2024/06/12, 21:13
Иванишвили заплатил 1,25 млн за древний манускрипт
Мир

Иванишвили заплатил 1,25 млн за древний манускрипт

2024/06/12, 18:42
Польша отгораживается от Беларуси буферной зоной
Мир

Польша отгораживается от Беларуси буферной зоной

2024/06/12, 18:33
Пашинян рассказал, что может заставить его уйти в отставку
Мир

Пашинян рассказал, что может заставить его уйти в отставку

2024/06/12, 17:44
На экс-министра обороны Словакии подадут иск из-за передачи МиГ Украине
Мир

На экс-министра обороны Словакии подадут иск из-за передачи МиГ Украине

2024/06/12, 17:31
Пашинян: Минская группа больше не существует
Мир

Пашинян: Минская группа больше не существует

2024/06/12, 17:26
Власти Грузии не пустили в страну соратника Пашиняна
Мир

Власти Грузии не пустили в страну соратника Пашиняна

2024/06/12, 16:28
Макрон «тактически отступил». Поможет ли?
Мир

Макрон «тактически отступил». Поможет ли?

2024/06/12, 16:19