Вакханалия и беспредел полиции в Ереване, задержаны 86 человек (обновлено, фото, видео 18+)

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21:27 Полицейские в Армении применяют силу против протестующих.



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21:21 Необычная форма протеста в Ереване.

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21:09 В здании Национального Собрания Армении засели снайперы.

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21:08 86 граждан задержаны сегодня в ходе акции протеста в Ереване, говорится в сообщении пресс-службы МВД Армении.



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21:07 В соцсетях появились фотографии пострадавших во время акции протеста у здания НС Армении полицейских.

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21:02 Семь человек получили травмы на проспекте Баграмяна в Ереване. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава. В ведомстве отметили, что это предварительные данные и число пострадавших может измениться.

Депутат Тедевос Аветисян сообщил, что среди пострадавших депутат Аспрам Крпеян, но ее травмы легкие.

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21:01 По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, полиция Армении в эти минуты выполняет функции, возложенные на нее законом.



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20:57 Протестующий реваншист попытался бросить стул в полицейского, но попал в другого демонстранта.



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20:46 Премьер-министру Армении Николу Пашиняну показали кадры со стен парламента. Он сообщил, что уже связался с главами МВД и СНБ относительно ситуации в Ереване.



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20:37 Мужчине оторвало часть руки после взрыва гранаты.

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20:33 Еще кадры из Еревана.



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20:15 Участники акции протеста оказывают помощь пострадавшим у здания Нацсобрания в Ереване.

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19:52 Спецназ в Ереване начал применять светошумовые гранаты против протестующих, сообщает Sputnik. «Корреспонденты с места событий сообщают о применении более десяти светошумовых гранат, есть пострадавшие», — пишет агентство.

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19:14 На проспекте Баграмяна, а также улицах Прошяна и Демирчяна 12 июня были подвергнуты приводу в общей сложности 60 граждан. Об этом заявил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.

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18:10 У здания парламента Армении произошла стычка между представителями движения «Тавуш во имя Родины» и полицией. Об этом сообщает «Спутник».

Все началось с того, что участники акции и полицейские начали толкать друг друга. Затем силовики стали продвигаться вперед, вытесняя протестующих с улицы Демирчяна. Некоторые полицейские размахивали резиновыми дубинками.

Участники акции сообщают об ухудшении состояния нескольких человек.

Отметим, что полицейские дежурят за пределами ограждения, а во дворе и в самом здании находятся вооруженные спецназовцы СНБ и сотрудники Службы госохраны.