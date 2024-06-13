Пойдет ли азербайджанский газ через Украину в Европу

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В течение первых пяти месяцев 2024 года добыча газа в Азербайджане достигла почти 21 млрд кубометров, из которых ровно половина (10,6 млрд кубометров) была экспортирована в Европу, куда по трубопроводам направлено 5,3 млрд кубометров газа. Остальная часть экспорта распределена между Турцией (39%) и Грузией (11%). Таким образом, верный своему обещанию Азербайджан продолжает наращивать поставку газа на европейский рынок, который считается сегодня для нашей страны наиболее перспективным.

Отсюда возникает вопрос: Почему мы считаем европейский рынок энергоресурсов перспективным, когда уже сегодня известно, что к 2050 году Европа планирует полностью отказаться от газа?

Мы не станем рассматривать политические аспекты вопроса, которые наверняка есть, поскольку Азербайджан не отказывался от политики евроинтеграции, а лишь отложил данный вопрос. Об этом не раз говорил президент Ильхам Алиев, открыто указывая, что в Европе Азербайджан не ждут, ну и мы туда не стремимся. Однако сказанное не следует расценивать как нежелание Азербайджана налаживать взаимовыгодное партнерство со всеми странами и государственными объединениями, естественно, исключив возможность давления на нас. И партнерство с Европой сегодня как раз налаживается посредством поставок туда газа, того самого, нехватку которого еще совсем недавно ощутили на себе практически все жители этой части континента, когда большинство европейских правительств стали дружно отказываться от российского газа, поддержав тем самым антироссийские санкции. И если уж мы говорим о газовой стратегии нашей страны, то есть о долгосрочном планировании поставок газа в Европу, то рассмотрим, на чем именно она базируется.

Говоря об заинтересованности Европы в азербайджанском газе, отметим, что в некотором роде в Европе к кризису с поставками российского газа стали готовиться еще до вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Немногие верили, что Россия вторгнется в Украину, но тем не менее уже тогда незаметно вели переговоры с отдельными поставщиками. И как показало время – небезосновательно. Результатом этой войны стал резкий подъем цен на газ с 25 евро за кубометр до 300 евро. Далее последовал взрыв трубопроводов «Северный поток», по которому планировалось запустить российский газ в Европу, что еще более усугубило ситуацию. Однако Европа все же отреагировала оперативно: первый сжиженный газ в Германию – одну из самых крупных стран-потребителей этого топлива, был доставлен в апреле того же года, то есть спустя два месяца после начала российско-украинской войны. Было ли это действительно оперативной реакцией либо хорошо спланированным Западом заговором – тема отдельного разговора.

А по факту действующий терминал в Германии стал принимать газ в объеме 5 млрд кубометров, и теперь там строятся еще два новых крупных терминала по приему сжиженного газа. Ведь в конце нынешнего года газовый кризис может вернуться, и в Европе понимают, что вопросы с поставками газа еще не решены полностью. Однако проблем наподобие 2022 и 2023 годов там уже не ожидают.

Во-первых, Европа показала, насколько оперативно может решать проблемы, когда в этом действительно заинтересована. И если раньше в Евросоюзе для рассмотрения какого-либо министерского предложения и принятия окончательного решения по нему уходил примерно год, то, как только стало ясно, что газовый кризис не за горами, глобальные решения стали приниматься в течение одной недели. Так, были пересмотрены и отрегулированы законы по чрезвычайным мерам по механизмам хранения и транспортировки газа.

Во-вторых, сегодня в Европе надеются, что азербайджанский газ, который, конечно же, по объемам не способен полностью заменить российский, пойдет по «украинскому» трубопроводу, по которому все еще поступает российский газ. Там готовятся к тому, что скоро подойдет конец сроку поставок по контрактам между Россией и Украиной и недостаток газа в Европе увеличится еще на 10-15 млрд кубометров. Кое-что, причем совсем не мало, европейцами уже сделано для того, чтобы обезопасить себя от нового кризиса. Например, уже появляются терминалы СПГ в Балтийском море и Северной Атлантике, но надо все еще наладить газовую транспортировку с этих терминалов внутри самой Европы до стран, получавших газ из России. А вопрос этот требует времени: трубопроводы не строятся за один день, потому как, помимо труб для прокачки газа, необходимо наладить всю другую обслуживающую инфраструктуру.

Да, для этого требуются инвестиции, но, думается, за этим тоже дело не станет.

«Очевидно для этого необходимы инвестиции, – говорит представитель Еврокомиссии Кристина Лобилло Ворерро. – План по решению кризиса после вторжения в Украину содержит в числе других мер выделение 80 млрд евро из Европейского бюджета, плюс деньги, выделенные на создание плавучих установок СПГ с целью обеспечения энергобезопасности ЕС».

Возможно, эта сумма будет увеличена, потому как, по словам Кристины Лобилло Ворерро, политическое обязательство, взятое на себя европейским сообществом, заключается в том, чтобы к 2027 году полностью отказаться от российского газа, на долю которого приходится 15% всего европейского газа сегодня, следовательно, у европейцев остается не так уж много времени на осуществление всех реформ в своей газораспределительной системе.

И знаете, что здесь вызывает интерес? Хочется вспомнить слова советника вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджана Сарии Бунядовой о том, что когда Азербайджан поднимал вопрос перед Европой о том, чтобы инвестировать или хотя бы соинвестировать газовые трубопроводные проекты поставок нашего газа в европейские страны, то в ответ слышалось, что у Европы нет специальных, направленных на это программ. Иначе говоря, вопрос транспортировки газа в этот регион страны экспортеры или поставщики должны решать за свой счет. А теперь, когда Европа столкнулась с газовым кризисом, то программы сразу же оперативно разработали и деньги нашлись.

Как бы там ни было, но в числе других Европа надеется и на поставки азербайджанского газа. А к другим в данном случае относятся США с сжиженным газом, Алжир и ряд других стран, соглашения с которыми еще не заключены. Удастся ли реализовать эти планы? По сути, это проблемы самой Европы, однако, подстраховываясь, чиновники Евросоюза и правительств некоторых европейских стран ведут переговоры с украинской стороной о продлении соглашения о транзите российского газа в страны сообщества через Украину на 2025 год. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным этих источников, одним из обсуждаемых сейчас вариантов продолжения транзита является закупка газа в Азербайджане и его транспортировка по российским газопроводам, проходящим по украинской территории. Таким образом исключается приобретение газа у самой РФ, от энергоносителей которой ЕС пытается отказаться, уточняет агентство. И при этом просвечивает цинизм европейцев, поскольку в качестве основного аргумента выпячивается якобы желание позаботиться о самой Украине, потому как транзит газа через ее территорию поддерживает ее же экономику.

Теперь о том, почему транспортировка газа в Европу нужна Азербайджану. Стоит ли говорить о том, что именно туда направлены концы всех наших газопроводов, проложенных в последние годы? Но вопрос не только в этом. Дело в том, что Европа всегда будет нуждаться в газе, даже после перехода на зеленую энергетику: сами европейцы выступают за то, что совершенно неправильно ориентировать всю систему энергоснабжения города, страны или региона только лишь на ветряную или солнечную энергию. Неправильно и весьма рискованно. Это может привести к обрушению всей сети.

«Можно ли использовать только ветровую энергию и полностью исключить ископаемые виды топлива? – задается вопросом директор по сетям компании Huawei Карлос Алварес. – В какой-то момент система может упасть и такое уже было в Латинской Америке, когда рушились крупные электросистемы. А основная цель энергоподачи – надежность работы всей электросети. Почему это так важно для альтернативной электроэнергии? Потому что есть такое понятие, как гибкость работы электростанций. Ветровые станции дают колеблющуюся энергию, что плохо для сети в целом. И здесь речь идет о чисто технических проблемах адаптации энергосистемы страны».

Поэтому даже сегодня, устанавливая на своих электроэнергетических станциях оборудование, европейцы делают упор на те, которые работают на комбинированных источниках энергии. И даже к 2050 году, к которому, согласно всяким климатическим соглашениям, выбросы парниковых газов должны быть сведены в мире к минимуму, газ в Европе все равно будет потребляться на уровне 20% от общего объема потребления энергоресурсов.

Естественный вопрос, который при этом возникает: не прогадает ли Азербайджан, делающий сегодня упор на поставки газа в Европу? Нет, конечно, поскольку по тем же трубопроводам можно будет качать более совершенное и актуальное к тому времени топливо – водород, либо вещества с богатым содержанием водорода, например, аммиак или даже мочевина. И это не шутка! Химическая структура мочевины содержит много атомов водорода, которые в будущем можно будет выделить в чистом виде. Тем более что в мире есть довольно большие компании, специализирующиеся на строительстве заводов по производству мочевины. Так что с наращиванием возможностей экспорта газа в Европу Азербайджан по-любому остается в выигрыше. Сегодня газ, а в будущем по тем же трубам мы можем поставлять и ее альтернативу в виде других неископаемых источников энергии.

Рауф Насиров