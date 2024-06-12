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Госкомстат: Среднемесячная зарплата в Азербайджане превысила 1 000 манатов

Госкомстат: Среднемесячная зарплата в Азербайджане превысила 1 000 манатов

Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане в январе-апреле текущего года увеличилась на 10,2% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составила 1 007,5 маната.

Как сообщает Госкомстат, в сфере горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой, научно-технической деятельности, информации и связи среднемесячная номинальная заработная плата была относительно выше.

По состоянию на 1 мая текущего года численность наемных работников в экономике страны составляла 1 749,7 тыс. человек, из них 897 тыс. человек работали в государственном секторе экономики, а 852,7 тыс. человек – в негосударственном секторе.

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