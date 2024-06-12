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Главное Общество

В Габалинском районе сель унес автомобиль с людьми в реку (видео)

В Габалинском районе сель унес автомобиль с людьми в реку (видео)

На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям “112” поступила информация о том, что минувшей ночью в Габалинском районе, в селе Лаза, в результате сильного паводка, легковой автомобиль, в котором находились 2 человека, упал в реку и затонул.

Как сообщили в МЧС, в связи с поступившей информацией к месту незамедлительно были привлечены спасатели Северо-Западного регионального центра МЧС.

В результате проведенной спасателями аварийно-спасательной операции затонувший в реке легковой автомобиль ВАЗ-2106 был доставлен в безопасное место.

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