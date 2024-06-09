Французские правые лидируют на выборах в Европарламент

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Французская правая партия «Национальное объединение» (НО) с большим отрывом лидирует на выборах в Европейский парламент (ЕП). Согласно первым подсчетам, которые приводит Французский институт общественного мнения (Ifop), НО набирает 32% голосов – вдвое больше, чем правящая партия «Ренессанс» (15,4%).

Председатель парламентской фракции Национального объединения Марин Ле Пен заявила, что народ Франции выступил против европейской технократии. Как сообщил телеканал BMFTV, это наилучший результат за всю историю партии.

«Французы вынесли свой безапелляционный вердикт», – отметил лидер НО Жордан Барделла. По его словам, позиции президента Франции Эмманюэля Макрона ослаблены. Он призвал главу государства «принять во внимание новую расстановку политических сил», распустить Национальное собрание (нижняя палата) парламента республики и провести досрочные выборы.

На третьем месте Французская социалистическая партия с 13,9%.