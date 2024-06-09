СМИ: Катар и Египет не подталкивали ХАМАС к сделке по Газе (обновлено)

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14:13 Египет и Катар не оказывали давление на лидеров палестинского движения ХАМАС, чтобы те согласились на сделку по обмену израильских заложников на палестинских заключенных. Об этом заявил телеканал Al Arabiya.

По данным его источника в движении, ни Каир, ни Доха не угрожали руководству ХАМАС арестом в случае их отказа заключить соглашение об установлении перемирия в секторе Газа.

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12:52 Катар и Египет пригрозили лидерам радикального палестинского движения ХАМАС заморозить их активы и выслать из Дохи, если те не согласятся на предложение о прекращении огня в секторе Газа.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники.

По их словам, посредники выступили с такой угрозой «по указанию администрации» президента США Джо Байдена, которая ищет способ уговорить ХАМАС заключить соглашение. Как отмечает издание, сделка «нужна президенту в условиях политического водоворота вокруг войны». При этом WSJ указывает, что такие угрозы имели противоположный желаемому эффект. Палестинское движение заявило, что не согласится на сделку, которая не соответствует их условиям.