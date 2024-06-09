Азербайджан разрешил ввоз и транзит мелкого рогатого скота из Грузии

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Азербайджан снял запрет на ввоз и транзит мелкого рогатого скота из Грузии, сообщило Национальное агентство продовольствия.

Введен он был 24 апреля из-за регистрации чумы среди животных в приграничном грузинском регионе Квемо Картли.

Агентство сообщило, что после лабораторного подтверждения чумы оно провело все необходимые мероприятия по ликвидации заболевания, а также бесплатно получило от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН миллион доз вакцины и вспомогательное оборудование.