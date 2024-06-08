210 жителей погибли во время операции ЦАХАЛа по освобождению заложников

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Во время субботней операции ЦАХАЛа по освобождению группы заложников в секторе Газа погибли не менее 210 мирных жителей, информирует агентство EFE.

Власти палестинского анклава, на слова которых ссылается агентство, утверждают, что еще 400 жителей сектора Газа получили ранения.

Ранее в Армии обороны Израиля сообщили об освобождении четырех заложников в лагере для палестинских перемещенных лиц «Нусейрат». Операцию, которая сопровождалась интенсивными обстрелами, проводили израильские спецподразделения.