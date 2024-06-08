210 жителей погибли во время операции ЦАХАЛа по освобождению заложников

Во время субботней операции ЦАХАЛа по освобождению группы заложников в секторе Газа погибли не менее 210 мирных жителей, информирует агентство EFE.
Власти палестинского анклава, на слова которых ссылается агентство, утверждают, что еще 400 жителей сектора Газа получили ранения.
Ранее в Армии обороны Израиля сообщили об освобождении четырех заложников в лагере для палестинских перемещенных лиц «Нусейрат». Операцию, которая сопровождалась интенсивными обстрелами, проводили израильские спецподразделения.