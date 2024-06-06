Куртулмуш: Укрепление тюркского мира никого не должно беспокоить

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Включение вопросов экологии в повестку заседания ТюркПА очень важно.

Об этом сказал председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш во время выступления на 13-й пленарной сессии ТюркПа в Баку на тему «Зеленые» горизонты для тюркского мира: роль парламентов в реализации «зеленой» повестки дня». Его слова приводит «Тренд».

Он отметил, что Турция будет поддерживать каждый шаг, предпринятый в этом контексте.

«Мы должны понимать, что изменение климата – это результат деятельности людей. С загрязнением окружающей среды мы сталкиваемся с экологическими проблемами. Изменения климата, вызванные деятельностью человека, во многих случаях могут привести к катастрофе, кризису. Поэтому в первую очередь должно измениться наше мышление. Недобросовестное использование природных ресурсов создает серьезные проблемы. Важно установить принцип баланса и справедливости. Отсутствие справедливой глобальной системы также имеет серьезные последствия. Несмотря на наличие ряда международных соглашений, некоторые страны с широкими возможностями с пренебрежением относятся к окружающей среде», – сказал Куртулмуш.

Он также сказал в ходе выступления, что укрепление тюркского мира никого не должно беспокоить. «Укрепление тюркского мира является вкладом в обеспечение мира на всей планете», – добавил Куртулмуш.