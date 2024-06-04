Шойгу получил новые обязанности

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Теперь работу оборонно-промышленного комплекса будет координировать секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Поскольку вопросы такие разноплановые — нужно учесть и рентабельность производства, нужно обеспечить поступление в Минобороны соответствующей техники — здесь нужен такой независимый координатор всей этой работы. Этим координатором будет секретарь Совета безопасности», — указал глава государства.

Кроме того, российский лидер дал 24 часа на подготовку списка поручений по расширению ОПК. Он отметил, что находится в курсе напряжённой работы правительства в последние дни, однако попросил быстрее завершить создание перечня.

«Прошу Мантурова Дениса Валентиновича, как первого заместителя председателя правительства, министра промышленности, министра обороны, министра финансов, администрацию президент как можно быстрее эту работу завершить. Прошу сделать это завтра», — потребовал Путин.