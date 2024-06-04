В эстонский парламент внесен проект санкций против грузинских чиновников, в том числе против Иванишвили

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В парламент Эстонии представлен проект заявления, предусматривающий введение санкций в отношении грузинских чиновников, а также бизнесмена Бидзины Иванишвили, сообщают СМИ.

Член комитета по международным отношениям парламент Эрик-Нилес Кросс в проекте заявления от имени 44 депутатов осудил «антидемократические шаги» правительства Грузии и подчеркнул, что правящая партия ставит под сомнение евроатлантическое стремление подавляющего большинства населения Грузии.

Сообщается, что сегодня заявление будет обсуждаться на пленарной сессии парламента и вынесено на голосование.