В Ереване начались столкновения |
Кремль отреагировал на «историческое решение» Байдена об ударах по России |
Германия вслед за США разрешила Украине атаковать территорию Россию своим оружием |
Армения отказалась от помощи России и официально обратилась в ЕС |
Байден принял «историческое решение»: удары по России будут нанесены в течение нескольких часов или дней |
Беспилотники ВСУ атаковали «Порт Кавказ» и Татарстан |
Китай отклонил предложение Зеленского |
«Я политический заключенный». Присяжные признали Трампа виновным |
Армия Израиля окружила Газу |
Главное Мир

Японский миллиардер отказался от Луны

Японский миллиардер отказался от Луны

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава закрыл свой проект DearMoon, в рамках которого предполагался его полет в качестве космического туриста на Луну на борту американского корабля SpaceX. Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в Meta.

«К сожалению, сообщаем, что первый частный проект DearMoon для полета вокруг Луны будет отменен. Благодарим всех, кто нас поддерживал и извиняемся перед теми, кто с нетерпением ждал этого события», — говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте DearMoon, поводом для такого решения стало отсутствие «четкого графика в ближайшей перспективе». «Несмотря на то что проект отменен, Маэдзава и члены команды DearMoon продолжают бросать вызов в своих отраслях», — говорится в сообщении.

В начале 2017 года SpaceX объявила о планах организовать коммерческий полет вокруг Луны, спустя год в компании выбрали первого такого туриста — им стал Маэдзава. Японец выкупил все места на корабль и объявил о наборе 10-12 человек для совместной миссии. В команду Маэдзавы вошли диджей Стив Аоки, блогер Тим Додд, режиссер Брендон Холл и сноубордистка Кейтлин Фаррингтон из США, южнокорейский исполнитель ТОР (настоящее имя — Чхве Сын Хён), японская танцовщица Мия, ирландская фотохудожница Рианнон Адам, чешский бизнесмен Йеми А. Д., индийский актер Дев Джоши и британский фотограф Карим Илия.

Полет вокруг Луны был запланирован на конец 2023 года, однако сначала его отложили на неопределенный срок, а теперь отменили. «Мы будем с глубоким уважением относиться к SpaceX, поскольку они продолжают осваивать неизведанные территории, в то время как мы сами перейдем к следующему вызову», говорится на сайте DearMoon.

За всю историю на Луну летали 24 человека, последняя подобная миссия американского «Аполлона» состоялась в 1972 году, отмечали в SpaceX.

Маэдзава — 48-летний миллиардер. Он основал крупнейший в Японии онлайн-магазин одежды Zozotown. В сентябре 2019 года он продал большую часть своей доли Yahoo Japan за $3,7 млрд. Маэдзава занимает 36-е место в рейтинге Forbes самых богатых японцев 2024 года. По данным издания, его состояние оценивается в $1,35 млрд. В глобальном рейтинге Forbes он занимает 2046-е место.

Теги:
Из этой рубрики
Американское поздравление Николе Пашиняну на турецком языке (видео)
Мир

Американское поздравление Николе Пашиняну на турецком языке (видео)

2024/06/01, 19:40
Анкара готова содействовать Дамаску в укреплении безопасности
Мир

Анкара готова содействовать Дамаску в укреплении безопасности

2024/06/01, 19:32
Южная Корея получила из КНДР очередные летающие мусорные бандерольки
Мир

Южная Корея получила из КНДР очередные летающие мусорные бандерольки

2024/06/01, 19:20
Хакан Фидан поедет в Китай
Мир

Хакан Фидан поедет в Китай

2024/06/01, 19:11
Сумма пожертвований за Трампа уже составила почти 53 млн долларов
Мир

Сумма пожертвований за Трампа уже составила почти 53 млн долларов

2024/06/01, 19:02
Орбан выступил за создание трансатлантической мирной коалиции
Мир

Орбан выступил за создание трансатлантической мирной коалиции

2024/06/01, 18:51
В Иране для участия в выборах президента зарегистрировалось уже 13 человек
Мир

В Иране для участия в выборах президента зарегистрировалось уже 13 человек

2024/06/01, 18:20
Лукашенко с государственным визитом в Улан-Баторе
Мир

Лукашенко с государственным визитом в Улан-Баторе

2024/06/01, 18:08
Коалиция Моди получит большинство в парламенте Индии
Мир

Коалиция Моди получит большинство в парламенте Индии

2024/06/01, 17:57