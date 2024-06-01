Японский миллиардер отказался от Луны

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Японский миллиардер Юсаку Маэдзава закрыл свой проект DearMoon, в рамках которого предполагался его полет в качестве космического туриста на Луну на борту американского корабля SpaceX. Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в Meta.

«К сожалению, сообщаем, что первый частный проект DearMoon для полета вокруг Луны будет отменен. Благодарим всех, кто нас поддерживал и извиняемся перед теми, кто с нетерпением ждал этого события», — говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте DearMoon, поводом для такого решения стало отсутствие «четкого графика в ближайшей перспективе». «Несмотря на то что проект отменен, Маэдзава и члены команды DearMoon продолжают бросать вызов в своих отраслях», — говорится в сообщении.

В начале 2017 года SpaceX объявила о планах организовать коммерческий полет вокруг Луны, спустя год в компании выбрали первого такого туриста — им стал Маэдзава. Японец выкупил все места на корабль и объявил о наборе 10-12 человек для совместной миссии. В команду Маэдзавы вошли диджей Стив Аоки, блогер Тим Додд, режиссер Брендон Холл и сноубордистка Кейтлин Фаррингтон из США, южнокорейский исполнитель ТОР (настоящее имя — Чхве Сын Хён), японская танцовщица Мия, ирландская фотохудожница Рианнон Адам, чешский бизнесмен Йеми А. Д., индийский актер Дев Джоши и британский фотограф Карим Илия.

Полет вокруг Луны был запланирован на конец 2023 года, однако сначала его отложили на неопределенный срок, а теперь отменили. «Мы будем с глубоким уважением относиться к SpaceX, поскольку они продолжают осваивать неизведанные территории, в то время как мы сами перейдем к следующему вызову», говорится на сайте DearMoon.

За всю историю на Луну летали 24 человека, последняя подобная миссия американского «Аполлона» состоялась в 1972 году, отмечали в SpaceX.

Маэдзава — 48-летний миллиардер. Он основал крупнейший в Японии онлайн-магазин одежды Zozotown. В сентябре 2019 года он продал большую часть своей доли Yahoo Japan за $3,7 млрд. Маэдзава занимает 36-е место в рейтинге Forbes самых богатых японцев 2024 года. По данным издания, его состояние оценивается в $1,35 млрд. В глобальном рейтинге Forbes он занимает 2046-е место.