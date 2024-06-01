В Еврокомиссии видят угрозу в отсутствии регулирования Telegram

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Вице-президент Еврокомиссии (ЕК) по вопросам ценностей и прозрачности Вера Йоурова считает, что Россия и другие «враждебно настроенные» игроки могут злоупотреблять отсутствием регулирования Telegram для распространения фейковых новостей в Евросоюзе (ЕС), сообщает газета «Коммерсант».

По ее словам, мессенджер «особенно активен в восточных странах—членах ЕС, где есть русскоязычное меньшинство».

Как уточнила госпожа Йоурова, у Telegram 42 млн пользователей на территории ЕС, из-за чего он не подпадает под регуляторные нормы, действующие в Европе. Акт о цифровых услугах ЕС, разработанный для противодействия распространению незаконных материалов и действующий в ЕС с 2023 года, касается онлайн-платформ, у которых от 45 млн пользователей.

«Telegram — это проблема… Мы сейчас проверяем, верна ли эта цифра пользователей мессенджера, и в случае, если мы обнаружим, что она превышает 42 млн, нам придется тщательно изучить, как работает Telegram»,— сказала вице-президент ЕК.