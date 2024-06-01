В Ереване начались столкновения |
Кремль отреагировал на «историческое решение» Байдена об ударах по России |
Германия вслед за США разрешила Украине атаковать территорию Россию своим оружием |
Армения отказалась от помощи России и официально обратилась в ЕС |
Байден принял «историческое решение»: удары по России будут нанесены в течение нескольких часов или дней |
Беспилотники ВСУ атаковали «Порт Кавказ» и Татарстан |
Китай отклонил предложение Зеленского |
«Я политический заключенный». Присяжные признали Трампа виновным |
Армия Израиля окружила Газу |
Главное Мир

В Еврокомиссии видят угрозу в отсутствии регулирования Telegram 

В Еврокомиссии видят угрозу в отсутствии регулирования Telegram 

Вице-президент Еврокомиссии (ЕК) по вопросам ценностей и прозрачности Вера Йоурова считает, что Россия и другие «враждебно настроенные» игроки могут злоупотреблять отсутствием регулирования Telegram для распространения фейковых новостей в Евросоюзе (ЕС), сообщает газета «Коммерсант».

По ее словам, мессенджер «особенно активен в восточных странах—членах ЕС, где есть русскоязычное меньшинство».

Как уточнила госпожа Йоурова, у Telegram 42 млн пользователей на территории ЕС, из-за чего он не подпадает под регуляторные нормы, действующие в Европе. Акт о цифровых услугах ЕС, разработанный для противодействия распространению незаконных материалов и действующий в ЕС с 2023 года, касается онлайн-платформ, у которых от 45 млн пользователей.

«Telegram — это проблема… Мы сейчас проверяем, верна ли эта цифра пользователей мессенджера, и в случае, если мы обнаружим, что она превышает 42 млн, нам придется тщательно изучить, как работает Telegram»,— сказала вице-президент ЕК.

Теги:
Из этой рубрики
Американское поздравление Николе Пашиняну на турецком языке (видео)
Мир

Американское поздравление Николе Пашиняну на турецком языке (видео)

2024/06/01, 19:40
Анкара готова содействовать Дамаску в укреплении безопасности
Мир

Анкара готова содействовать Дамаску в укреплении безопасности

2024/06/01, 19:32
Южная Корея получила из КНДР очередные летающие мусорные бандерольки
Мир

Южная Корея получила из КНДР очередные летающие мусорные бандерольки

2024/06/01, 19:20
Хакан Фидан поедет в Китай
Мир

Хакан Фидан поедет в Китай

2024/06/01, 19:11
Сумма пожертвований за Трампа уже составила почти 53 млн долларов
Мир

Сумма пожертвований за Трампа уже составила почти 53 млн долларов

2024/06/01, 19:02
Орбан выступил за создание трансатлантической мирной коалиции
Мир

Орбан выступил за создание трансатлантической мирной коалиции

2024/06/01, 18:51
В Иране для участия в выборах президента зарегистрировалось уже 13 человек
Мир

В Иране для участия в выборах президента зарегистрировалось уже 13 человек

2024/06/01, 18:20
Лукашенко с государственным визитом в Улан-Баторе
Мир

Лукашенко с государственным визитом в Улан-Баторе

2024/06/01, 18:08
Коалиция Моди получит большинство в парламенте Индии
Мир

Коалиция Моди получит большинство в парламенте Индии

2024/06/01, 17:57