Что означает признание палестинского государства Норвегией, Ирландией и Испанией?

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Главы правительств Норвегии, Испании и Ирландии 22 мая объявили, что их страны признают независимое Палестинское государство. Декларативное признание Палестинского государства со стороны этих стран произошло 28 мая. Реакция Израиля последовала практически мгновенно. Израиль заявил, что отзывает своих посланников в Ирландии, Норвегии и Испании «для срочных консультаций». «Я посылаю Ирландии и Норвегии четкий сигнал: Израиль не отступит перед теми, кто подрывает его суверенитет и ставит под угрозу его безопасность. Израиль не будет молча смотреть на это — будут и другие серьезные последствия. Если Испания реализует свое намерение признать палестинское государство, против неё будет предпринят аналогичный шаг», — заявил министр иностранных дел Исраэль Кац. Чуть позже Израиль заявил об отзыве и испанского посла.

Всё же стать равноправным членом организации Палестине не удастся, так как для этого нужно согласие как минимум девяти из 15 стран — членов Совета Безопасности ООН. Но самое главное, что при этом постоянные члены совета, а это — Китай, Франция, Россия, Великобритания и США, не должны при голосовании накладывать вето. США, как главный союзник Израиля, в ближайшей перспективе едва ли пойдут на признание Палестины. Позиция США в этом вопросе определяется двусторонним мирным соглашением конфликтующих сторон. Доказательство этому мы видели совсем недавно в мае 2024-го: Генассамблея ООН призвала членов Совбеза признать Палестинскую автономию полноценным членом организации и встретила отказ Вашингтона. Так что не следует ожидать того, что Палестине в скором времени удастся получить признание как полноправному члену ООН.

Следует упомянуть, что в конце 80-х между палестинцами и израильской армией в секторе Газа произошли вооруженные столкновения, которые вошли в историю как первая интифада за освобождение палестинских земель. В это же время в Алжире лидер Фатх Ясир Арафат объявил о независимости палестинского государства, а также признал независимость Израиля и отказался от любых форм терроризма против этой страны. В течение года Палестину признали 87 государств, 9 из которых ныне находятся в составе ЕС. Это произошло до того, как они присоединились к Евросоюзу, и почти все они входили тогда в состав Восточного блока (ОВД), в котором доминировал Советский Союз. СССР навязал свою политическую волю восточноевропейским государствам, признавшим независимость Палестинской автономии. При современных политических реалиях вряд ли страны Восточной Европы признали бы Палестину как независимое государство. К примеру, страны Балтии, которые входили на тот момент в СССР и не имели права голоса в ООН, не признали независимость Палестины, будучи в составе Европейского Союза.

Среди стран Евросоюза лишь Швеция признала палестинское государство в 2014 году. Тремя годами ранее, в 2011 году, аналогичное решение приняла Исландия, которая не входит в ЕС.

Следует обратить внимание, что ныне признавшие Палестину как суверенное государство страны расположены, как правило, у морей и океанов. К примеру, Испания в вопросе признания палестинского государства вела переговоры несколько месяцев с европейскими лидерами. Премьер Испании даже не исключил это сделать единолично, вопреки остальным европейским государствам. «Испания не исключает признание палестинского государства вопреки воле Европейского союза», — говорилось в заявлении Педро Санчеса. Но всё же Испания скоординировала свои действия с Ирландией и с Норвегией. В ходе своих выступлений премьер Санчес неоднократно заявлял, что для европейских стран данный шаг представляет «геополитический интерес».

Испания значительную часть своей экономики сосредотачивает на торгово-морском судоходстве. На долю морских перевозок в Испании приходится около 70 %. Гибралтарский пролив имеет важную роль в формировании экономики Испании. Норвегия и Исландия также являются странами, которые строят свою экономику на торговом судоходстве. Швеция, Исландия и Кипр, которые также признали Палестину в 10-х годах, являются странами, зависящими от торговых отношений посредством морей. В ряде стран, изъявивших желание признать Палестину, есть также островное государство Мальта. Британия, будучи островным государством, также неоднократно выступала со схожими заявлениями о возможности признания Палестины.

Мальта и Словения также изъявили желание признать независимость Палестины. Вероятнее всего, при продолжении военного конфликта в Газе аналогично поступят и Португалия, Дания, Бельгия и Словения. Греция и Италия не станут ставить под угрозу свои отношения с Израилем, так как тесно сотрудничают в сфере экономики и обороны. Хотя оба эти государства имеют достаточно высокую степень вовлеченности в морскую торговлю региона. Франция и Германия также не торопятся признавать независимость Палестины – они считают, что это возможно только при заключительной договоренности по миру. Также в этом году ряд стран Карибского бассейна — Тринидад и Тобаго, Гаити, Багамы и Ямайка, будучи островными и полуостровными государствами, признали независимость Палестины. Большой товарный поток средиземноморского торгового узла направляется именно в регион Карибского бассейна.

В мире 80 процентов всего объема мировой торговли осуществляется по морю. На долю же Суэцкого канала приходится 12-15 процентов. Доля объема грузопотоков по Гибралтарскому проливу также составляет приблизительно 14-15 процентов. Эти грузопотоки проходят по Красному морю через Суэцкий канал в Средиземноморье с выходом через Гибралтарский пролив, а затем в открытый океан, формируя одну из самых важных транспортных артерий мира. От этого транспортного коридора зависит около 27-28 процентов всей мировой торговли. Не трудно представить, какую степень важности представляет для Европы данный коридор и какими последствиями может обернуться для континента недееспособность этого транспортного пути.

Ситуация, которая развернулась на Ближнем Востоке, в случае разрастания конфликта до уровня регионального с вовлечением других стран, ставит под прямую угрозу этот важнейший транспортный узел. Дальнейшая приостановка функционирования этого коридора вынудит логистические компании огибать все побережье Африки, а это по вполне понятным причинам означает увеличение стоимости перевозимых товаров, а также увеличение времени перевозки на 10-15 дней.

Треть ВВП ЕС зависит от торговли. ЕС, будучи крупнейшим в мире торговым рынком и несомненно хабом межконтинентального масштаба между Востоком и Западом, чрезвычайно зависит от этого трансконтинентального транспортного узла. Грузоперевозки, которые осуществляются по Красному морю и восточному Средиземноморью, являются основной морской транспортной артерией ЕС. Европейские государства, осуществляющие торговые операции посредством морских грузоперевозок и зависящие от морской торговли региона, острее, в экономическом смысле, ощущают негативное влияние конфликта в Газе. Отсюда следует, что государства, признающие Палестину как независимую, являются, выражаясь языком геополитики, талассократическими. Это страны, у которых вся экономическая, политическая и культурная жизнь из-за недостатка земельных ресурсов или особого географического положения сосредоточивается на деятельности, так или иначе связанной с морем, морским судоходством и контролем морских пространств или прибрежных регионов. Исходя из данной формулировки, можно уверенно сказать, что большинство признавших Палестину стран — это именно те страны, которые исторически в силу географических условий зависели от морской торговли.

Сегодня разрабатываются альтернативные транспортные узлы мирового значения, которые смогут составить достойную конкуренцию закрепившимся торговым путям, проходящим через моря и океаны. В такое непростое время для мировой торговли настоящая ситуация на восточном побережье Средиземноморья и, в частности в Палестине, носит угрожающий характер. При торможении судоходства или при полной её приостановке под ударом окажутся те страны, которых связывает средиземноморская торговая артерия, проходящая через Красное море. Этому возможному негативному исходу пытаются воспрепятствовать страны, признающие сегодня независимость Палестины.

Зия Рагимов, политолог