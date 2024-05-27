Россия построит АЭС в Узбекистане

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Узбекистан и Россия подпишут в понедельник соглашение о реализации проектов строительства атомных электростанций малой мощности.

Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Сегодня подпишем важное соглашение о реализации проектов строительства атомных электростанций малой мощности в Узбекистане. Мы уже давно обсуждаем его условия и технические аспекты на уровне экспертов. Есть взаимное понимание и готовность ускорить реализацию этого стратегического проекта», – сказал он.