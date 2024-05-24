Шольц: Германия пока не готова признавать Палестину

Германия пока не готова признавать Палестину в качестве государства.
Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру, передает ТАСС.
«С моей точки зрения, сейчас у нас нет оснований признавать Палестину отдельным государством», – сказал Шольц.
«Нет ясности в отношении территории государства и всех других вопросов, связанных с этим», – добавил он. При этом канцлер заметил, что сейчас нужно переговорное решение между Израилем и Палестиной, которое приведет к урегулированию на основе двух государств.
По его словам, «путь с символическим признанием государственности никуда не ведет».