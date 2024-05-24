Шольц: Германия пока не готова признавать Палестину

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Германия пока не готова признавать Палестину в качестве государства.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру, передает ТАСС.

«С моей точки зрения, сейчас у нас нет оснований признавать Палестину отдельным государством», – сказал Шольц.

«Нет ясности в отношении территории государства и всех других вопросов, связанных с этим», – добавил он. При этом канцлер заметил, что сейчас нужно переговорное решение между Израилем и Палестиной, которое приведет к урегулированию на основе двух государств.

По его словам, «путь с символическим признанием государственности никуда не ведет».