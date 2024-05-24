Амирбеков: COP29 – хороший момент для заключения мира между Баку и Ереваном |
Вертолет Пашиняна совершил вынужденную посадку (видео) |
Парламент Азербайджана направил Чехии письмо протеста из-за высказываний Яна Бартошека |
Анн Буайон рассказала о поездке в Лачин |
Кремль через своих глашатаев передал важное сообщение по Украине |
Села возвращены, граница проведена, войска отведены. И все это без единого выстрела! |
Гаджиев заявил об «окончании игры» и новых реалиях |
Посол Франции Анн Буайон посетила Лачин |
Лукашенко сообщил Путину об «интересных предложениях» по Кавказу |
Главное Мир

Шольц: Германия пока не готова признавать Палестину

Шольц: Германия пока не готова признавать Палестину

Германия пока не готова признавать Палестину в качестве государства.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру, передает ТАСС.

«С моей точки зрения, сейчас у нас нет оснований признавать Палестину отдельным государством», – сказал Шольц.

«Нет ясности в отношении территории государства и всех других вопросов, связанных с этим», – добавил он. При этом канцлер заметил, что сейчас нужно переговорное решение между Израилем и Палестиной, которое приведет к урегулированию на основе двух государств.

По его словам, «путь с символическим признанием государственности никуда не ведет».

Теги:
Из этой рубрики
Германия призвала страны ЕС распределить украинских беженцев
Мир

Германия призвала страны ЕС распределить украинских беженцев

2024/05/25, 14:00
Армянские правоохранители проводят обыск в доме т.н. "мэра" Ханкенди
Мир

Армянские правоохранители проводят обыск в доме т.н. «мэра» Ханкенди

2024/05/25, 13:52
В Иране взорвался газопровод: есть погибшие
Мир

В Иране взорвался газопровод: есть погибшие

2024/05/25, 13:08
Началась эвакуация французских туристов из Новой Каледонии
Мир

Началась эвакуация французских туристов из Новой Каледонии

2024/05/25, 11:42
Вертолет Пашиняна совершил вынужденную посадку (видео)
Мир

Вертолет Пашиняна совершил вынужденную посадку (видео)

2024/05/25, 11:19
Шольц: Германия дошла до предела в помощи Украине
Мир

Шольц: Германия дошла до предела в помощи Украине

2024/05/25, 11:00
Зеленский собрался в Мадрид
Мир

Зеленский собрался в Мадрид

2024/05/25, 10:37
Оползень в Папуа-Новой Гвинее: более 300 погибших
Мир

Оползень в Папуа-Новой Гвинее: более 300 погибших

2024/05/25, 10:25
Состояние Роберта Фицо улучшается
Мир

Состояние Роберта Фицо улучшается

2024/05/25, 10:12