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При украинском ударе по Крыму погибли люди

При украинском ударе по Крыму погибли люди

Двое жителей аннексированного Россией украинского Крыма погибли в результате ракетной атаки ВСУ на полуостров поздним вечером 23 мая. О последствиях удара рассказал глава региона Сергей Аксёнов.

«В Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал чиновник в Telegram.

По словам Аксёнова, ещё несколько прилётов зафиксировано на территории пустующего объекта хозназначения в районе Алушты. На месте взрывов работают экстренные службы.

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