При украинском ударе по Крыму погибли люди

104 Просмотров

Двое жителей аннексированного Россией украинского Крыма погибли в результате ракетной атаки ВСУ на полуостров поздним вечером 23 мая. О последствиях удара рассказал глава региона Сергей Аксёнов.

«В Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал чиновник в Telegram.

По словам Аксёнова, ещё несколько прилётов зафиксировано на территории пустующего объекта хозназначения в районе Алушты. На месте взрывов работают экстренные службы.