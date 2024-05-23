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Швыдкой: Азербайджан гарантирует возвращение экспонатов

Швыдкой: Азербайджан гарантирует возвращение экспонатов

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что России не страшно осуществлять музейные обмены с Китаем, Азербайджаном и отдельными странами Персидского залива, которые гарантируют возвращение экспонатов.

Международный фестиваль «Интермузей» открылся в новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в Москве.

«Сегодня министерство иностранных дел РФ занимается тем, что мы изучаем риски, которые существуют для музейных обменов по всему миру. И когда меня спрашивают, куда нестрашно вывозить… Я говорил, не страшно вывозить в Китай, может быть, еще в Азербайджан… может быть, отдельные страны Залива», – сказал Швыдкой на пленарном заседании «Музей – это люди. Культурное достояние как движущая сила развития человеческого капитала» в рамках «Интермузея». Его слова приводит «Спутник».

Он добавил, что музейные предметы надо вывозить из России в те страны, где есть гарантия возврата.

В начале пленарного заседания гостей «Интермузея» поприветствовала министр культуры России Ольга Любимова.

«Несмотря на четырехлетний перерыв, фестиваль по-прежнему остается важной площадкой для дискуссий и консолидации музейного сообщества. Спасибо всему музейному сообществу, которое будет принимать участие в «Интермузее». Мы видим, как учреждения развиваются, становятся современными, привлекают молодое поколение к знакомству с нашим национальным достоянием», – сказала глава ведомства в своем видеообращении.

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