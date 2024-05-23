Тайвань сообщил о приближении 33 самолётов и 31 корабля Китая |
Сенсационное заявление Китая: Пекин назвал страну, виноватую в войне в Украине |
«Не судите о нас по тому, что у нас есть». Что сказал Алиев в интервью Euronews? (видео) |
«Аталанта» выиграла Лигу Европы УЕФА (фото) |
Украинцы сбили российский самолет |
Эрдоган вручил Сарвару Баширли высокую награду (фото) |
США поддерживали похищения, пытки и убийства в Афганистане |
СМИ: Зеленский попросит НАТО сбивать российские ракеты |
Яшар Алиев рассказал в ООН о минной проблеме в Азербайджане |
Главное Общество

Завтра в Баку возможен дождь

Завтра в Баку возможен дождь

24 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. В некоторых частях полуострова, начиная с дневных часов, местами ожидаются осадки. Будет преобладать северо-восточный ветер, который вечером сменится умеренным северо-западным.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 13-17°, днем – 21-26° тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80 %, днем – 50-55%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в отдельных местах интенсивные, не исключаются грозы, град и туман, в высокогорных районах – снег. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем – 18-23° тепла, в горах ночью 3-8°, днем – 10-15° тепла.

Теги:
Из этой рубрики
Акрам Гасанов о банковских аферах и коррумпированных судебных исполнителях
Общество

Акрам Гасанов о банковских аферах и коррумпированных судебных исполнителях

2024/05/23, 16:00
В Азербайджане педагогов обязали соблюдать "нормы национальной морали" в соцсетях
Общество

В Азербайджане педагогов обязали соблюдать «нормы национальной морали» в соцсетях

2024/05/23, 15:58
Гостей COP29 разместят в 70-ти отелях
Общество

Гостей COP29 разместят в 70-ти отелях

2024/05/23, 15:55
В Азербайджане педагогам запретили курить и прогуливать занятия
Общество

В Азербайджане педагогам запретили курить и прогуливать занятия

2024/05/23, 15:35
Во Дворце шекинских ханов начнутся ремонтно-восстановительные работы
Общество

Во Дворце шекинских ханов начнутся ремонтно-восстановительные работы

2024/05/23, 14:37
Завтра в Баку возможен дождь
Общество

Завтра в Баку возможен дождь

2024/05/23, 12:51
В шекинском селе застрелился житель Агдамского района
Общество

В шекинском селе застрелился житель Агдамского района

2024/05/23, 00:17
Эрдоган вручил Сарвару Баширли высокую награду (фото)
Общество

Эрдоган вручил Сарвару Баширли высокую награду (фото)

2024/05/22, 23:53
Азербайджан может воспользоваться опытом ЕС по консолидации земель
Общество

Азербайджан может воспользоваться опытом ЕС по консолидации земель

2024/05/22, 22:10