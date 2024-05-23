Завтра в Баку возможен дождь

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24 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. В некоторых частях полуострова, начиная с дневных часов, местами ожидаются осадки. Будет преобладать северо-восточный ветер, который вечером сменится умеренным северо-западным.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 13-17°, днем – 21-26° тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80 %, днем – 50-55%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в отдельных местах интенсивные, не исключаются грозы, град и туман, в высокогорных районах – снег. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем – 18-23° тепла, в горах ночью 3-8°, днем – 10-15° тепла.