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Состоялась церемония официальной встречи президента Таджикистана (фото)

Состоялась церемония официальной встречи президента Таджикистана (фото)

Состоялась официальная церемония встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона, прибывшего с государственным визитом в Азербайджан.

На площади, где развеваются государственные флаги обеих стран, в честь президента Таджикистана выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Таджикистана.

Ильхам Алиев и Эмомали Рахмон прошли перед почетным караулом. Президент Таджикистана приветствовал азербайджанских воинов.

Прозвучали государственные гимны Таджикистана и Азербайджана.

Азербайджанская делегация была представлена ​​президенту Таджикистана, а таджикская делегация – президенту Азербайджана.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Ильхамом Алиевым и Эмомали Рахмоном.

Главы государств сделали официальное фото.

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