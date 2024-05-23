Состоялась церемония официальной встречи президента Таджикистана (фото)

Состоялась официальная церемония встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона, прибывшего с государственным визитом в Азербайджан.
На площади, где развеваются государственные флаги обеих стран, в честь президента Таджикистана выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Таджикистана.
Ильхам Алиев и Эмомали Рахмон прошли перед почетным караулом. Президент Таджикистана приветствовал азербайджанских воинов.
Прозвучали государственные гимны Таджикистана и Азербайджана.
Азербайджанская делегация была представлена президенту Таджикистана, а таджикская делегация – президенту Азербайджана.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Ильхамом Алиевым и Эмомали Рахмоном.
Главы государств сделали официальное фото.