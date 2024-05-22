СМИ: Зеленский попросит НАТО сбивать российские ракеты

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Президент Владимир Зеленский планирует посетить мероприятия в честь высадки союзных войск в Нормандии во Франции. Там он будет просить членов НАТО сбивать российские ракеты над Украиной. Об этом сообщает Politico.

Источники издания указывают, что Зеленский может посетить Францию уже в следующем месяце.

«Украина отчаянно нуждается в постоянной поддержке и мировом внимании, и эта поездка даст ему время встретиться с мировыми лидерами, включая президента Джо Байдена, чтобы отстаивать интересы своей страны», – пишут журналисты.

Зеленский, как ожидается, воспользуется этой поездкой, чтобы призвать к большей военной поддержке со стороны Запада и попросить НАТО сбивать российские ракеты над Украиной, как это сделали США и Великобритания, когда Иран напал на Израиль.