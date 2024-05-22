Рахмон почтил память Гейдара и Зарифы Алиевых (фото) |
Начался визит Рахмона в Азербайджан (фото) |
Фидан: Мирный договор между Баку и Ереваном будет иметь позитивные последствия |
Пашинян вновь заявил о необходимости обновления конституции Армении |
Йетирмишли анонсировал открытие первой сейсмостанции в Шуше |
Азербайджанская делегация прибыла в Тегеран на церемонию прощания с Раиси (обновлено, видео) |
Швеция усилила оборону острова Готланд из-за «возможного захвата острова Россией» |
В Иране заявили, что вертолет Раиси нашли их дроны, а турецкие не справились |
Ирландия, Норвегия и Испания официально признали Палестинское государство |
Главное Мир

Пашинян показал в парламенте карту, по которой осуществляется делимитация с Азербайджаном

Пашинян показал в парламенте карту, по которой осуществляется делимитация с Азербайджаном

Премьер-министр Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте показал карту, по которой проводится процесс делимитации границы с Азербайджаном сообщает Sputnik-Армения, Пашинян заявил, что считает неприемлемыми и алогичными обвинения в уступках в Тавуше, так как воспроизводится де-юре существующая госграница.

«Я бы считал это успехом, потому что Армения впервые в своей истории переговорным путем формирует, воспроизводит границу и закладывает основу суверенитета, государственности, дальнейшего развития», – сказал Пашинян.

Премьер вновь озвучил идею о том, что в 1991 году, присоединившись к Алма-Атинской декларации, Армения еще раз зафиксировала, что становится независимой страной в границах Советской Армении.

«А в 1991 году де-юре существовали границы между Армянской и Азербайджанской ССР. И мы подняли де-юре все основы этой границы, проверили и воспроизвели их на земле по принципу – «граница проходит там, где проходит», – сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что в ходе этого процесса Азербайджану не было передано ни одного миллиметра суверенной территории Армении.

«Суверенная территория Армении зафиксирована на делимитируемых участках», – сказал Пашинян.

Премьер заверил, что нынешние решения правительства юридически обоснованы, в том числе государственными институтами.

Теги:
Из этой рубрики
Хаменеи утешает внуков Раиси (видео)
Мир

Хаменеи утешает внуков Раиси (видео)

2024/05/22, 18:58
Врачи обнародовали информацию о состоянии здоровья Фицо
Мир

Врачи обнародовали информацию о состоянии здоровья Фицо

2024/05/22, 18:33
Пашинян вновь заявил о необходимости обновления конституции Армении
Мир

Пашинян вновь заявил о необходимости обновления конституции Армении

2024/05/22, 18:30
Пашинян: Армянская церковь может являться «агентом влияния»
Мир

Пашинян: Армянская церковь может являться «агентом влияния»

2024/05/22, 18:16
Пашинян показал в парламенте карту, по которой осуществляется делимитация с Азербайджаном
Мир

Пашинян показал в парламенте карту, по которой осуществляется делимитация с Азербайджаном

2024/05/22, 17:58
Генсек ООН примет участие в предстоящем саммите ШОС в Астане
Мир

Генсек ООН примет участие в предстоящем саммите ШОС в Астане

2024/05/22, 17:49
Швеция обещала Украине 7 млрд долларов военпомощи в течение трех лет
Мир

Швеция обещала Украине 7 млрд долларов военпомощи в течение трех лет

2024/05/22, 17:26
Член парламента Новой Каледонии направила протест Макрону
Мир

Член парламента Новой Каледонии направила протест Макрону

2024/05/22, 17:08
Вован и Лексус "раскрутили" американского сенатора на разговор о планах по Украине
Мир

Вован и Лексус «раскрутили» американского сенатора на разговор о планах по Украине

2024/05/22, 17:00