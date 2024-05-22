В Каспий выпущена очередная партия мальков осетра

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ООО Azerbaijan Fish Farm, дочернее предприятие LU-MUN Holding, провело на экспериментальном заводе по разведению осетровых «Кура» в Нефтчалинском районе мероприятие, посвященное 22 мая – Международному дню биологического разнообразия.

В рамках мероприятия в Каспийское море было выпущено 50 тысяч осетровых, сообщает «Азертадж».

На мероприятии, в котором приняли участие представители Министерства сельского хозяйства, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), а также представляющие рыбоводческие предприятия эксперты и высокопоставленные лица, была подчеркнута важность таких программ корпоративной экологической ответственности. Было подчеркнуто, что объявление Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 2024 года «Годом солидарности во имя зеленого мира» в соответствии с глобальными обязательствами по борьбе с изменением климата еще раз демонстрирует приверженность нашей страны делу защиты окружающей среды.

В своих выступлениях председатель правления LU-MUN Holding Руфат Табасаранский и генеральный директор Azerbaijan Fish Farm Мамед Назаралиев акцентировали внимание на предстоящей конференции COP29 и приоритетности решения экологических проблем. Было отмечено, что выпуск 50 тысяч осетровых в Каспийское море является важным вкладом компании в сохранение биоразнообразия эндемичных видов рыб.