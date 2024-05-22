Большинство жителей «Дома журналистов» не платит за коммунальные услуги

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В связи с управлением зданиями, построенными для журналистов на Баилово в Баку, возникла проблема.

Как сообщает Lent.az, ООО Jurnalist Evi, которое занимается управлением здания, с 1 июня планирует прекратить деятельность. Причиной приводится то, что большинство жильцов здания отказываются заключать договор по оказанию услуг с ООО “Jurnalist Evi”.

Выяснилось, что подавляющее большинство жителей не платят за коммунальные услуги.

ООО “Jurnalist Evi” задолжало за услуги по обслуживанию лифта, воду, вывоз мусора, нет возможности выплатить минимальную заработную плату работникам.

Несколько месяцев назад по просьбе жителей был создан Наблюдательный совет для контроля за сбором и других организационных вопросов, но проблемы так и не были решены.

В Агентства MEDİA сайту Lent.az сообщили, что в уставе агентства не предусмотрена обязанность оказывать услуги жильцам Домов для журналистов: «ООО Jurnalist Evi не имеет никаких обязанностей и обязательств перед жильцами».

В Агентстве также сообщили, что жильцам предлагалось ликвидировать ООО Jurnalist Evi, по собственной инициативе создать Совместное общество владельцев квартир, была разъяснена процедура, но они не смогли договориться.

В настоящее время плата за коммунальные услуги для жителей журналистских домов составляет 0,35 манатов за квадратный метр.