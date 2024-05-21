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Глава ВЭФ покидает свой пост

Глава ВЭФ покидает свой пост

Президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Клаус Шваб принял решение уйти на покой. Об этом сообщает издание Semafor со ссылкой на письмо, которое Шваб направил своим сотрудникам.

«Он уйдет с поста исполнительного председателя и перейдет на должность неисполнительного председателя», — сообщает издание.

Сам Шваб пока открыто не объявлял о своих планах и не объявлял о приемнике. Однако издание предполагает, что вместо Шваба в последнее время функции президента ВЭФ исполнял совет во главе с бывшим министром иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде.

В любом случае, отставку Шваба сначала должно утвердить правительство Швейцарии.

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