Глава МИД Германии неожиданно приехала в Киев

125 Просмотров

В столицу Украины с не анонсированным ранее визитом прибыла министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает Der Spiegel.

По данным издания, ее поездка в Харьков был отменена по соображениям безопасности. Ночью Харьков подвергся очередному обстрелу.

Глава МИД Германии в пятый раз с начала войны посещает Украину. Визит держался в секрете. По прибытии Бербок упомянула о сложной ситуации в стране и заверила Украину в солидарности европейских стран, пишет немецкое издание.

«Ситуация в Украине вновь резко обострилась из-за массированных российских авиаударов по гражданской инфраструктуре и российского наступления в районе Харькова», — сказала она.