Багдасаров считает протесты в Армении «восстанием против сатанистов»

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Российский политолог и пропагандист, историк, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в своем тг-канале прокомментировал проходящие в Армении масштабные протесты.

«События в Армении необходимо рассматривать с точки зрения «духовного восстания». Это восстание против не просто предателей, а сатанистов, которые узурпировали власть», – считает он.

По его словам, христианство для армян — это высшее понимание духовности и их национальная идентичность. «Посему масштабные протесты, охватившие всю Армению — это духовное восстание против сатанистов», – считает пропагандист.