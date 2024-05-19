Футболисты «МанСити» стали чемпионами Англии

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«Манчестер Сити» стал победителем чемпионата Англии по футболу. В заключительном, 38-м туре команда одержала победу над «Вест Хэмом» со счетом 3:1, сообщает ТАСС.

Два гола в составе победителей забил Фил Фоден (2-я, 18-я минуты). Английский полузащитник был признан лучшим игроком прошедшего сезона премьер-лиги. Еще один мяч на счету Родри (59). У проигравших отличился Мохаммед Кудус (42). «Манчестер Сити» набрал 91 очко.

«Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии в 10-й раз, ранее команда становилась победителем в сезонах-1936/37, 1967/68, 2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23. Клуб из Манчестера стал первым в истории, выигравшим чемпионат Англии четыре раза подряд.