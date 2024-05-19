Коридор через Азербайджан в России считают альтернативой Суэцкому каналу

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Международный транспортный коридор «Север-Юг» является фактической альтернативой Суэцкому каналу. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью aif.ru. По его словам, есть большие подвижки в строительстве транспортного коридора «Север – Юг»

«За прошедший год у нас произошли большие изменения. Уже заключены соглашения с Ираном, с Азербайджаном о продлении железной дороги до портов Персидского залива. Коллеги из Туркменистана стали строить дорогу в направлении Ирана вдоль Каспийского моря, так называемый Восточный обход Каспия, и планируют работать в сторону Казахстана», – сказал он.

В свою очередь Россия синхронизирует планы по строительству с коллегами из Казахстана. Вице-премьер РФ подчеркнул, что проект МТК – фактически альтернатива Суэцкому каналу. России, где есть могучая водная артерия – Волга, открывающая удобный путь к Каспийскому морю, конечно, нужно развивать быструю перевалку грузов с одного вида транспорта на другой.