Тюркский инвестиционный фонд официально начал свою деятельность

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Тюркский инвестиционный фонд официально начал свою деятельность, сообщил телеграм-канал Minval — LIVE.

В Стамбуле состоялось заседание Совета руководителей Тюркского инвестиционного фонда, основанного странами-членами Организации тюркских государств.

«Сегодня мы проводим историческое заседание, на котором будут приняты первые решения по началу деятельности фонда. К концу 2024 года тюркские государства займут важное место в мировой экономике, достигнув объема экономики в 1,9 трлн долларов и численности населения в 178 млн человек»,

– заявил на открытии заседания министр финансов Турции Мехмет Шимшек.