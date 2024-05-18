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Ликвидность банковского сектора Азербайджана в зоне комфорта

Ликвидность банковского сектора Азербайджана в зоне комфорта

Формирование в Азербайджане 26,7% активов банковского сектора за счет ликвидных средств позволяет сектору иметь адекватный буфер против потенциальных шоков ликвидности говорится в «Отчете о финансовой стабильности Центрального банка Азербайджана (ЦБА) за 2023 год».

Согласно отчету, ликвидность банковского сектора Азербайджана продолжает оставаться в зоне комфорта.

Отмечается, что в результате введения новых монетарных рамок, а также сокращения депозитов до востребования юридических лиц в банковской системе, снизились объем ликвидных активов и их доля в совокупных активах.

Однако коэффициент мгновенной ликвидности, который считается пруденциальным нормативом регулирования ликвидности, превышает минимальный нормативный показатель на 22 процентных пункта, составляя 52%. А показатель коэффициента покрытия ликвидности (LCR), новый пруденциальный спрос на ликвидность, превысил минимальный спрос на уровне 135%.

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