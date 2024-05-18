«Химия упрочилась» между Путином и Си Цзиньпином

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Переговоры президента Владимира Путина с лидером Китая прошли «с хорошим настроением», сообщает РБК со ссылкой на помощника Путина Юрия Ушакова.

Визит Путина в Китай продлился два дня, 16 и 17 мая. В первый день он в Пекине встретился с Си Цзиньпином, они вместе обедали. По словам помощника Ушакова, на обеде была расслабленная атмосфера

«Очень успешно друг с другом переговорили. И поэтому, когда мы сидели за обедом в узком составе, была совершенно расслабленная атмосфера, которая очень помогает друг друга понимать. Химия упрочилась в конце концов», — считает он.

Путин ранее рассказывал, что Си угостил его уткой по-пекински, и президент хотел съесть один кусок, но не удержался и съел второй. «Уж больно было вкусно», — отметил Путин, отвечая на вопрос о своем любимом блюде китайской кухни.