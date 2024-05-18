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Польша потратит миллиарды на укрепление границ с Россией и Белоруссией

Польша потратит миллиарды на укрепление границ с Россией и Белоруссией

Польские власти потратят 10 млрд злотых ($2,5 млрд) на проекты по усилению безопасности восточных границ республики, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска в Кракове на церемонии в честь 80-й годовщины завершения битвы под Монте-Кассино.

«Мы приняли решение инвестировать в нашу безопасность – прежде всего в безопасную границу на востоке – 10 млрд злотых. Мы начинаем грандиозный проект строительства безопасной границы, эти 10 млрд злотых мы уже выделили, эти работы мы уже начали», – отметил Туск в ходе своего выступления, трансляция которого велась в социальных сетях канцелярии польского премьера. По его словам, речь идет о строительстве фортификационных укреплений, а также о модернизации уже имеющихся элементов безопасности на 400-километровом участке границы с Россией и Белоруссией. Национальный план по комплексному усилению восточной границы Польши будет носить название «Восточный щит», заявил Туск.

Ранее глава польского правительства сообщал о начале работ по фортификации восточной границы страны, а также о модернизации защитного заграждения на границе с Белоруссией, которое было возведено в 2022 году. Помимо того, по информации радиостанции RMF24, начались работы по созданию «электронного барьера», представляющего собой сеть электронных систем наблюдения на приграничных участках рек Буг, Свислочь и Источанка.

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