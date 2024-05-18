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В Черном море затонуло судно под флагом Танзании

В Черном море затонуло судно под флагом Танзании

Судно под флагом Танзании Mohammad-Z затонуло в Черном море в 26 морских милях от Сфынту-Георге. Об этом сообщила Румынская морская администрация, передает ТАСС.

Сигнал тревоги был получен около 4:00 утра, и офицеры центра немедленно направили в этот район корабли Artemis и Apollo, отмечает администрация. К месту происшествия направились также два судна пограничной полиции и два находившихся поблизости торговых судна.

Экипаж Mohammad-Z состоял из 11 человек – девять сирийских граждан и два египетских, говорится в сообщении. Восемь из них были спасены торговым судном Michel, которое находилось ближе других к месту катастрофы. Поиски трех других членов экипажа – сирийских граждан продолжаются.

«Причина крушения пока не известна, – указывает Румынская морская администрация. – С целью выяснения причин и обстоятельств катастрофы будет проведено расследование».

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