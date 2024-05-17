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Взрыв в Санкт-Петербурге, есть раненые (обновлено, видео)

Взрыв в Санкт-Петербурге, есть раненые (обновлено, видео)

Ленинградский военный округ РФ официально заявил, что причиной взрыва на хозяйственной территории Военной академии связи имени Буденного в Петербурге стала произвольная детонация 76-мм боеприпаса времен Второй мировой войны.

Все пострадавшие доставлены в медучреждение Минобороны.

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22:12 Семь человек пострадали из-за взрыва в академии связи имени Буденного на Тихорецком проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают российские тг-каналы.

По предварительным данным, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один из них в реанимации. В настоящее время на месте взрыва работают оперативные службы.

Вначале прозвучала версия об атаке беспилотника, но на данный момент сообщается о взрыве учебного боеприпаса.


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