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Главы Минкультуры Турции и Армении обсудили восстановление исторического моста Ани

Главы Минкультуры Турции и Армении обсудили восстановление исторического моста Ани

В рамках Международной конференции министров культуры, состоявшейся 17 мая в Ашхабаде, министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян встретилась с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсо.

Как сообщили news.am в пресс-службе Министерства образования, науки, культуры и спорта республики, в рамках полноценного урегулирования отношений между Арменией и Турцией, среди прочих вопросов, министры упомянули о пользе культурного сотрудничества. Министры также обменялись мнениями вокруг вопроса восстановления исторического моста Ани.

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