Мирзоян заверил главу ПАСЕ в стремлении Еревана урегулировать отношения с Баку

102 Просмотров

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 16 мая в Страсбурге провел встречу с председателем ПАСЕ Теодоросом Русопулосом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Армении.

Стороны обменялись мнениями по региональным вопросам. Мирзоян проинформировал собеседника о приложенных Арменией усилиях, направленных на обеспечение стабильности на Южном Кавказе.

Затрагивая последние обсуждения в процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, армянский министр сослался на позиции двух стран, выраженные на уровне глав государств и подтверждающие взаимное признание территориальной целостности на основе Алма-Атинской декларации 1991 года.

Мирзоян подчеркнул, что Армения имеет твердую политическую волю к урегулированию отношений, и в случае полной взаимности достижение мира будет возможно.