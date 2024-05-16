Проармянский сенатор Менендес обвиняет на суде свою жену во всех грехах

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Проармянский сенатор от штата Нью-Джерси Боб Менендес ничего не знал о золотых слитках, спрятанных в его доме. На этом настаивал его адвокат в суде в среду, обвиняя жену политика в том, что она «прятала сокровища» в их семейном доме без ведома подзащитного.

Адвокат ныне впавшего в опалу демократа, экс-председателя сенатского комитета по международным делам, сообщил присяжным в федеральном суде Манхэттена, что Надин Менендес «подставила» своего мужа. Как утверждают прокуроры, Менендес брал в виде взяток золотые слитки, а также сотни тысяч долларов наличными и кабриолет «Мерседес» в обмен на использование своего влияния в интересах иностранных бизнесменов, а жена оказывала ему в этом полное содействие, сообщает The New York Post. «Где были найдены золотые слитки? Золотые слитки были найдены в запертом чулане. Это гардероб Надин», – сказал адвокат Менендеса Ави Вайцман во время вступительного слова, демонстрируя фотографию шкафа, который, по его словам, «заполнен одеждой Надин». «Сенатор не знал, что золотые слитки были там», – сказал Вейцман присяжным во время выступления, произнесенного громко, почти с криком, так чтобы у присутствующих сложилось впечатление о «коварной супруге» политика.

Во время рейда в дом пары в Энглвуд-Клиффс в штате Нью-Джерси в июне 2022 года силовики обнаружили 13 золотых слитков на сумму более 150 тысяч долларов и почти 500 тысяч долларов наличными. По версии стороны обвинения, все это «плоды» коррупционной схемы, которая началась в 2018 году, когда Боб и Надин только начали встречаться. «Это дело о государственном чиновнике, который поставил жадность на первое место. Кто выставил свою власть на продажу», – сказала помощник прокурора США на Манхэттене Лара Померанц в своем вступительном слове. При этом, 70-летний Менендес сидел за столом защиты в сером костюме, розовом галстуке и с сенатской булавкой на лацкане и смотрел на присяжных с каменным лицом, подпирая подбородок руками. «Это была не обычная политика. Это была политика ради прибыли. Менендеса можно было купить за золотые слитки», – сказала помощник прокурора. «Он был могущественным. Он также был коррумпирован. И какова была его цена? Золотые слитки, – добавила Померанц, пока прокурор США Дамиан Уильямс слушал из второго ряда галереи. – Менендес злоупотреблял своим положением, чтобы удовлетворить свою жадность и сделать свою жену счастливой».

Сторона обвинения полагает, что Менендес был осторожен и никогда не обсуждал предполагаемую схему взяточничества в письменной форме со своей женой. Напротив – целенаправленно использовал ее в качестве посредника. «Он старался не отправлять слишком много сообщений, – сказала Померанц присяжным. – Он использовал Надин в качестве своего посредника для передачи сообщений людям, дающим взятки, и от них». Супруга Менендеса не появилась в суде, слушания по ее делу пройдут отдельно в июне.

Федеральные власти утверждают, что Менендес также получал в качестве взяток выплаты по ипотеке и расходы на обустройство дома. Это не первый раз, когда демократу предъявлены федеральные обвинения в коррупции. В 2015 году Менендеса обвинили в получении подарков от глазного хирурга из Флориды Саломона Мельгена. В число «подарков» вошли каникулы в Париже, полеты на частном самолете и отдых на вилле Мельгена в Доминиканской Республике. Если сенатору будет предъявлено обвинение по всем пунктам, ему грозит до 45 лет тюремного заключения.