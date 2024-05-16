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Главное Мир

Зеленский прибыл в Харьков

Зеленский прибыл в Харьков

Президент Украины Владимир Зеленский провел выездную Ставку в Харькове. Учитывая сложную ситуацию на этом направлении, в частности, было принято решение об усилении подразделений ВСУ. Об этом сообщает Telegram украинского президента.

«По состоянию на сегодня ситуация на Харьковщине в целом контролируемая, наши воины наносят оккупанту ощутимые потери. Но направление остается крайне сложным – усиливаем наши подразделения», – рассказал он.

Чтобы оценить ситуацию, президент заслушал развернутый доклад главкома Александра Сырского, командующих ОСГВ «Хортица» Юрия Содоля и ОТГВ «Харьков» Михаила Драпатого.

Руководители ГУР и ССО доложили о намерениях оккупанта, руководитель СБУ – относительно контрдиверсионных мер.

«Определен план дальнейших действий – и для областных властей Харьковщины, и для всех структур, отвечающих за безопасность в регионе», – отметил он.

Также Зеленский заслушал доклады руководителей областной власти из других приграничных и прифронтовых регионов – текущая ситуация, основные риски, ключевые потребности и дал соответствующие поручения.

Напомним, что российские войска наступают в приграничных регионах Харьковской области, начиная с 10 мая.

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