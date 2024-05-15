Соратник Кадырова «Лорд» неожиданно ушел в отставку

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Спикер чеченского парламента Магомед Даудов, который девять лет занимал должность председателя парламента Чечни, сложил с себя полномочия, передает ЧГТРК «Грозный».

«После совещания с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым я принял решение сложить с себя полномочия Председателя Парламента ЧР», — цитирует его издание.

Это один из ближайших соратников Рамзана Кадырова. В Чечне его называют Лорд. Так же называется его телеграм-канал. В канале пока нет ничего об отставке, отмечает Би-би-си.

Сообщение о его отставке пришло на фоне слухов о состоянии здоровья Кадырова.