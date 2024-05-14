В Турции рассказали о газовом соглашении с Азербайджаном

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Министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар ​​сообщил, что достигнута договоренность и подписано соглашение о поставках природного газа из Туркменистана в Турцию через Азербайджан и Грузию, сообщают турецкие СМИ.

Байрактар ​​сказал: «Этой зимой природный газ в Нахчыван будет поставляться через Турцию. Мы планируем сдать в эксплуатацию линию Ыгдыр – Нахчыван как можно скорее».

«В рамках этого соглашения до 2030 года мы ожидаем, что природный газ из азербайджанских источников, природный газ из каспийских источников будет поступать в Турцию, а часть природного газа будет поступать в Европу через Турцию. Мы достигли соглашения о поставках газа в Турцию по трубопроводам Баку-Тбилиси-Эрзурум, Баку-Тбилиси-Джейхан и TANAP. В соответствии с соглашением был заложен первый камень в фундамент», – заявил Байрактар.

«Мы вместе реализуем множество проектов. Благодаря соглашению наши отношения переходят в другое измерение. Потенциал TANAP и Южного Кавказа увеличится», – заявил министр.