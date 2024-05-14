Завтра в Баку снова будет дождь

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15 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью местами возможны дожди. Будет дуть северо-западный ветер.

Об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 10-13° тепла, днем ​​- 16-19° тепла.

Атмосферное давление повысится с 762 мм рт.ст. до 765 мм рт.ст. Относительная влажность составит 70-75% ночью и 45-55% днем.

В регионах Азербайджана также местами ожидается дождь, ливни, молнии, град, а в высокогорных районах – снег. В течение дня в большинстве регионов будет без осадков. Местами будет туман. Подует западный ветер. Температура воздуха ночью составит 8-12° тепла, днем ​​18-23° тепла, в горах – ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем ​​5-9° тепла.