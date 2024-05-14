Брюссель приветствует диалог между Баку и Ереваном |
Кулеба поблагодарил Байрамова за помощь Азербайджана (обновлено) |
США верят в заключение мира между Баку и Ереваном |
Мирные жители покидают Харьков (видео) |
Иванишвили отказал помощнику Блинкена во встрече |
Протесты в Тбилиси проходят в спокойной обстановке (обновлено, видео) |
Талгат Калиев: Встреча Байрамова с Мирзояном может стать исторической |
Сейсмологи зафиксировали извержение вулкана в Азербайджане (фото) |
Кобахидзе пообещал принятие закона об иноагентах |
Главное Общество

В Баку и на Абшероне ожидаются проблемы с водоснабжением

В Баку и на Абшероне ожидаются проблемы с водоснабжением

Завтра будет ограничена подача питьевой воды в ряде сел Абшеронского района. Об этом сообщает Государственное агентство водных ресурсов.

Согласно информации, в связи с ремонтно-восстановительными работами, которые будут проводиться на водопроводе Огуз-Габала-Баку с 14 по 16 мая, будет прекращена подача питьевой воды в села, расположенные вдоль данного водопровода, а также в части поселков Гобу и Хекмали Абшеронского района.

Отмечается, что на территории Абшеронского, Бинагадинского, Ясамальского, Насиминского и Сабаильского районов будет осуществляться регулирование режимов подачи воды.

Теги:
Из этой рубрики
В Баку и на Абшероне ожидаются проблемы с водоснабжением
Общество

В Баку и на Абшероне ожидаются проблемы с водоснабжением

2024/05/14, 00:27
В автоаварии в Загатальском районе погибли два человека (фото)
Общество

В автоаварии в Загатальском районе погибли два человека (фото)

2024/05/13, 23:40
Список специальностей Карабахского университета
Общество

Список специальностей Карабахского университета

2024/05/13, 22:41
Азербайджанские саперы отчитались о работе за неделю
Общество

Азербайджанские саперы отчитались о работе за неделю

2024/05/13, 21:10
Сейсмологи зафиксировали извержение вулкана в Азербайджане (фото)
Общество

Сейсмологи зафиксировали извержение вулкана в Азербайджане (фото)

2024/05/13, 20:58
Пашазаде отметил иностранное вмешательство в религиозно-духовную среду (фото)
Общество

Пашазаде отметил иностранное вмешательство в религиозно-духовную среду (фото)

2024/05/13, 20:29
Азербайджан подготовит предложения по "Евро-5"
Общество

Азербайджан подготовит предложения по «Евро-5»

2024/05/13, 18:44
Гафарова рассказала о важности роли женщин в жизни Азербайджана (фото)
Общество

Гафарова рассказала о важности роли женщин в жизни Азербайджана (фото)

2024/05/13, 18:01
Генпрокуратура и Минздрав распространили совместное заявление
Общество

Генпрокуратура и Минздрав распространили совместное заявление

2024/05/13, 17:08