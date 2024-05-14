В Баку и на Абшероне ожидаются проблемы с водоснабжением

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Завтра будет ограничена подача питьевой воды в ряде сел Абшеронского района. Об этом сообщает Государственное агентство водных ресурсов.

Согласно информации, в связи с ремонтно-восстановительными работами, которые будут проводиться на водопроводе Огуз-Габала-Баку с 14 по 16 мая, будет прекращена подача питьевой воды в села, расположенные вдоль данного водопровода, а также в части поселков Гобу и Хекмали Абшеронского района.

Отмечается, что на территории Абшеронского, Бинагадинского, Ясамальского, Насиминского и Сабаильского районов будет осуществляться регулирование режимов подачи воды.