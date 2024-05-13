В Нью-Йорке судят проармянского сенатора Роберта Менендеса

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В федеральном суде американского штата Нью-Йорк накануне начался резонансный уголовный процесс против проармянского сенатора Роберта Менендеса, которого обвиняют в получении взяток в обмен на политические услуги, а также в работе иностранным агентом в интересах Египта и Катара.

Менендес – влиятельный сенатор-демократ кубинского происхождения, который много лет возглавлял комитет верхней палаты конгресса США по иностранным делам, сообщает «Российская газета».

В деле Менендеса более десятка эпизодов с получением взяток, а улик во время пяти обысков в его особняке в штате Нью-Джерси было обнаружено предостаточно. По данным прокуратуры, 70-летний сенатор, пользуясь высоким положением и бизнес-связями супруги Надин, среди прочего проталкивал сделки по продаже вооружений Египту, передавал секретную информацию американо-египетскому предпринимателю Ваэлю Хану, а также оказывал давление на следственные органы, пытаясь притормозить уголовные дела против своих спонсоров.

В награду за свои труды Менендес получил сотни тысяч долларов в самых разных формах. Сенатор принимал и наличные в конвертах, и золотые слитки, и кабриолет Mercedes-Benz для жены, которую Хан к тому же устроил в свою компанию на внушительную зарплату. Менендес также получал в подарок билеты на этап гонок в классе машин «Формула-1» и дорогие часы. При обыске в его особняке одной только наличности нашли на полмиллиона долларов, распиханных по карманам пиджаков и конвертам с именем сенатора, на которых нашли отпечатки пальцев взяткодателей.

Как пишет газета Politico, один из самых будоражащих публику эпизодов – это 13 слитков из золота, которые нашли в доме Менендеса. Их серийные номера числились за партнерами Хана. Кроме того, в деле есть по меньшей мере три эпизода, когда сенатор после встреч с предполагаемыми взяткодателями интересовался в поисковике своего смартфона, сколько стоит килограмм золота.

Впрочем, сам Менендес отказывается признавать вину и называет свои действия «рутинной работой» конгрессмена, которую следователи искажают «беспочвенными инсинуациями». Более того, он настаивает, что его преследуют вовсе не за взятки в сотни тысяч долларов, а из-за его принадлежности к нацменьшинствам. Менендес также жаловался на то, что агенты ФБР при обысках выбили дверь в его доме и устроили там беспорядок. Его адвокаты ходатайствовали о прекращении дела, но пока безрезультатно. В 2023 году после выдвижения обвинений он сложил с себя полномочия главы иностранного комитета, однако в отставку с должности сенатора уходить отказался. Обвинения также выдвинуты против супруги Менендеса. Разбирательство по ее делу идет отдельно. В 2023 году суд отпустил сенатора и его супругу под залог в 100 и 250 тысяч долларов соответственно, наложив ограничения на их зарубежные поездки.

Между тем для прокуроров это уже второй подход к махинациям Менендеса. В первый раз его обвинили в коррупции в интересах спонсора его предвыборной кампании в 2015 году, но после трех лет разбирательства он был оправдан.

Как отмечает Politico, сейчас, несмотря на многочисленные улики, исход следствия также не очевиден. Обвинению предстоит доказать связь между получением взяток и попытками Менендеса оказать политическое влияние в интересах подкупавших его лиц.