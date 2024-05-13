Азербайджанские саперы отчитались о работе за неделю

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Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию о процессе разминирования освобожденных от оккупации территорий.

Согласно информации ANAMA, в ходе операций по разминированию, проведенных с 6 по 12 мая на территориях Тертерского, Агдеринского, Кяльбаджарского, Агдамского, Ходжалинского, Ходжавендского, Лачинского, Шушинского, Физулинского, Губадлинского, Джебраильского и Зангиланского районов, а также города Ханкенди, были обнаружены и обезврежены 6 противопехотных, 32 противотанковые мины и 358 неразорвавшихся боеприпасов.

За прошедшую неделю от мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена территория площадью 880,3 гектара.