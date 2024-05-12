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Чехия объявила в розыск генерала российской военной разведки ГРУ

Чехия объявила в розыск генерала российской военной разведки ГРУ

Полиция Чехии объявила в розыск главу воинской части № 29155 ГРУ Минобороны России, генерал-майора Андрея Аверьянова. Следствие считает его причастным к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице на востоке страны в 2014 году. Тогда погибли два человека.

В апреле полиция Чехии заявила о завершении расследования. Следствие пришло к выводу, что за организацией взрывов стояла российская военная разведка, а исполнителями были агенты Анатолий Чепига и Александр Мишкин, позже ставшие известными по инциденту в Солсбери.

Несмотря на завершение расследования, дело было приостановлено, так как дальнейшее преследование виновных на данный момент невозможно. Как говорится в сообщении NCOZ, Россия не сотрудничает с чешскими силовыми структурами и не выдает подозреваемых.

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