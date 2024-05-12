Блинкен надеется, что Украина сможет удерживать линию фронта в Харьковской области |
Сырский заявил, что попытки РФ прорвать украинскую оборону остановлены |
Переломный момент: ВСУ отошли с некоторых позиций в Харьковской области |
Российские пограничники начали сворачивать посты в Зангезуре |
Конкурс «Евровидение» завершился победой Швейцарии (фото, видео) |
В Баку спасатели отговорили мужчину от суицида (видео) |
Мария Стадник пробилась на Олимпиаду |
Правоохранители предупреждают о мошенниках в соцсетях (видео) |
В освобожденные населенные пункты до конца года вернутся более 25 тыс. человек (фото) |
Главное Мир

В США умер первый в мире пациент с почкой свиньи

В США умер первый в мире пациент с почкой свиньи

В США умер пациент, которому впервые успешно пересадили генно-модифицированную почку свиньи.

Как пишет Associated Press, Ричард Слейман умер в возрасте 62 лет. Мужчина перенес операцию по трансплантации почки свиньи в Массачусетской больнице в марте 2024 года, и спустя две недели его выписали. Тогда хирурги заявляли, что пересаженная почка прослужит как минимум два года. До этого он с 2018 года жил с донорской человеческой почкой, но спустя пять лет она отказала.

Врачи Массачусетской больницы выразили соболезнования семье Слеймана, подчеркнув при этом, что не видят каких-либо признаков, указывающих на то, что мужчина скончался в результате трансплантации.

Ранее свиные почки пересаживали лишь донорам, у которых была диагностирована смерть мозга, напоминает АР. Также двум пациентам делали трансплантацию генно-модифицированного сердца свиньи, но оба они умерли из-за осложнений в течение нескольких месяцев после операции.

Теги:
Из этой рубрики
ГУР Украины заявил, что знал о дате начала наступления России
Мир

ГУР Украины заявил, что знал о дате начала наступления России

2024/05/12, 19:58
Блинкен надеется, что Украина сможет удерживать линию фронта в Харьковской области
Мир

Блинкен надеется, что Украина сможет удерживать линию фронта в Харьковской области

2024/05/12, 19:46
Немцы не верят в нападение России на страны НАТО
Мир

Немцы не верят в нападение России на страны НАТО

2024/05/12, 19:38
В США умер первый в мире пациент с почкой свиньи
Мир

В США умер первый в мире пациент с почкой свиньи

2024/05/12, 18:31
Кобахидзе заявил, что на протестных акциях в Грузии запланированы "насильственные действия"
Мир

Кобахидзе заявил, что на протестных акциях в Грузии запланированы «насильственные действия»

2024/05/12, 18:10
США предложили Израилю помощь в розыске лидеров ХАМАС, но есть условие
Мир

США предложили Израилю помощь в розыске лидеров ХАМАС, но есть условие

2024/05/12, 17:32
Украина начала применять против российской армии тактику США времен войны во Вьетнаме
Мир

Украина начала применять против российской армии тактику США времен войны во Вьетнаме

2024/05/12, 17:04
Трамп пообещал отобрать дом у Байдена и закончить войну в Украине
Мир

Трамп пообещал отобрать дом у Байдена и закончить войну в Украине

2024/05/12, 16:47
Украина заявила, что Россия сама подорвала дом в Белгороде
Мир

Украина заявила, что Россия сама подорвала дом в Белгороде

2024/05/12, 16:13