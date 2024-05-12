В Варшаве горит торговый центр (видео)

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Мощный пожар произошел в торговом центре на севере Варшавы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на а государственная противопожарная служба Польши, площадь возгорания составила 250 на 250 м. Около 2/3 зала было охвачено огнем, он быстро распространялся из-за ветра.

«Спасательными работами руководят 50 бригад пожарных, в том числе специализированная химико-экологическая спасательная группа», – сказано в сообщении службы на странице в Facebook.

На данный момент пожар локализован, однако работы по ликвидации огня будут продолжены.

Данных о пострадавших не приводилось. Жителям прилегающих районов рекомендовали оставаться дома и плотнее закрыть окна.